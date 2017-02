Abandonan PRI tras su derrota

TAMPICO.- El panorama luce nada halagador para los priistas luego de que en el poder se encuentra el partido de oposición y así lo reconocen las cabezas principales del tricolor, quienes aún así se dicen firmes en su postura de seguir en el revolucionario institucional, no así otros que ya se fueron en busca de otras opciones partidistas o bien, quienes por necesidad tienen que buscar trabajo en otro lado, sin perder la camiseta.

En tales términos se expresó el delegado en Tampico del Partido Revolucionario Institucional, José Guadalupe González Galván, al hablar de la situación que priva en el tricolor tras la derrota a nivel estatal y en dos de los tres municipios de la zona conurbada.

Cuestionado sobre qué viene para el PRI, González Galván señaló: “hay proyectos y esperamos que pronto nos lo den a conocer”.

Dijo que el panorama es complicado para los priistas, sin embargo, saben también que ninguna elección es igual “le sabemos a esto y esperamos mucha actividad y en su momento todos nos vamos a reunir aunque también la percepción es de que mucha gente anda buscando opciones en otros partidos y a lo mejor se van muchos pero nos quedamos muchos también”, agregó.

Señaló que los priistas están acostumbrados a vivir en la oposición por lo que no les extraña que ahora Acción Nacional esté en el poder, “ahorita lo que queremos es que al Estado le vaya bien con el actual gobernador; que a la zona conurbada también con los actuales presidentes, en Madero me da gusto que se ve mucha actividad del alcalde, no tenemos proyectos personales el proyecto es ciudad Madero, queremos que le vaya muy bien”.

Sobre la desbandada que se ha dado en el tricolor, González Galván reconoció que algunos se han desesperado, pero enfatizó que hay valores que a final de cuentas el partido siempre premia como es la lealtad y la disciplina “y yo estoy en ese tenor”.

Comprendió a los que por necesidad o por desesperación se han ido pues dijo que es la gente quien escoge “no podemos negar que el trabajo todos lo necesitamos se vale a veces muchos se van a trabajar sin perder la camiseta el trabajo hay que entenderlo que se van por necesidad”.

Por cuanto a él hace, José Guadalupe González se dijo firme en el partido a pesar de que salen rumores “es la época del rumor, pero aquí estamos y respetando a los que se van”.