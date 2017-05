A marchas forzadas, trabaja Sebien

A marchas forzadas, el gabinete encargado de la política social en el Estado, trabaja para integrar el Expediente Social Único que permita actualizar el padrón de ciudadanos que serán acreedores de derechos sociales.

El Secretario de Bienestar Social (Sebien), Gerardo Peña Flores, reveló que de acuerdo a la calendarización de trabajos, tienen previsto concluir el Expediente Social Único en siete semanas.

Explicó que uno de los objetivos de este Expediente es acabar con la discrecionalidad en la entrega de apoyos sociales a través del empoderamiento de los ciudadanos, conociendo el perfil social de cada una de las personas, sobretodo de los grupos más vulnerables y en función de eso poder identificar cuáles son los programas que por derecho le corresponde a quién.

“Lo que se busca es que los ciudadanos ya no estén sujetos a una persona o a una silla que determine con discrecionalidad si tienen derecho o no, o si es inscrito o no a tal o cual programa”, precisó.