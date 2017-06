26 MDP para mejorar infraestructura de escuelas

-El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, logró que el gobierno federal autorizara una inversión por 26 millones de pesos para infraestructura de los planteles de este sistema educativo en Tamaulipas.

Tras informar lo anterior, el director en la entidad del Itace, Fernando Campos Martínez , dijo que recientemente durante la reunión nacional celebrada en Durango se logró, la liberación de estos recursos, que servirán para el mejoramiento de la infraestructura y continuar dando el servicio gratuito de alimentación y transporte.

“vamos por 26 millones que le acabamos de tumbar a la federación, voy con la sub secretaria de egresos, precisamente, para pedirle la oportunidad, que nos radiquen ello y poder ver mejoras en infraestructura en los distintos planteles, es ganancia porque no traemos nada en la bolsa”.

En este punto, destacó que la instrucción del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es en ese sentido, ‘jalar’ recursos para la entidad.

“para obtener recursos y que no sean limitantes seguir brindando el servicio de alimentación y transporte gratuito a los jóvenes”.

Campos Martínez, refirió que se trabaja en coordinación con el gobierno federal en donde la aportación de ambos es del 50%.

“el apoyo que otorga la federación va destinado al ramo de la infraestructura y todo lo demás, mientras que lo que aporta el gobierno del Estado va destinado para el capítulo Mil, que es para el salario de los maestros y el personal administrativo”, puntualizó.