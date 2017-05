(VIDEO) A 3 años de la trágica muerte de Héctor, no ha llegado justicia

A tres años de la trágica muerte de Héctor Alejandro Méndez Ramírez, el adolescente que murió tras ser sometido al juego de columpio por sus compañeros de aula, la justicia no ha llegado, lamenta su madre Rebeca Ramírez Rojas.

“Justicia no ha habido en ninguna de las dos partes, ni en la de adolescentes ni en lo penal, porque en la de adolescentes hubo cuatro sentenciados, ellos siguen libres disfrutando de la vida, pero mi hijo ya no está conmigo”, expresó.

Como se recordará aquel 14 de mayo, durante la clase de español impartida por la maestra Denisse Serna Muñiz, los cuatros estudiantes sometieron a ‘Jano’ como era conocido el menor, tomándolo por sus extremidades para balancearlo y posteriormente arrojarlo contra la pared sin que la profesora metiera orden, sino por el contrario les pidió ‘Vuélvanlo a hacer porque no ví’.

El menor quien estuvo por seis días luchando por sobrevivir, finalmente perdió la batalla el 20 de mayo del 2015 y sus órganos fueron donados por sus padres.

A la fecha, ninguno de los involucrados ha recibido sentencia, la maestra sigue amparándose mientras que los adolescentes siguen su vida de manera normal, “Lo legal está parado, siempre que va a ser el aniversario de él, hacen como que le mueven al caso, me empiezan a llegar las notificaciones”, lamenta su madre.

“Como es posible que la maestra esté promoviendo amparos, y este moviéndose para defenderse y no sepan de ella, se supone que anda prófuga, pero ella declara, válgame, no han podido dar con ella, pero esperemos que algún día haya justicia”, exclamó.

Rebeca Ramírez, confesó que no confiar en que se haga justifica porque no ve que se esté trabajando para llegar al final de este caso.

“Que se dicte sentencia, yo no sé si será absolutoria o condenatoria, pero que ya termine, ya o quiero estar con el Jesús en la boca”.

A tres años de distancia, en dolor sigue latente en la madre de Héctor Alejandro, quien señala que para ella la culpable de la muerte de su hijo es la maestra Denisse Serna Muñiz por no haber parado el juego en el que le quitaron la vida al menor.

“Yo estaría tranquila si me dijeran la maestra es culpable, para mí que se haga justicia no sería que digan que los cuatro adolescentes son culpables, ni la subdirectora, ni la trabajadora social ni el bibliotecario, la única culpable es Denisse, porque yo Denisse estoy al frente del grupo y soy responsable de esos muchachos y debo parar un juego que es peligroso, la responsable de ahí fue Denisse, ella debe pagar por el descuido que tuvo en el salón de clases”.

Rebeca confiesa que a tres años de la muerte de su menor hijo, su vida dio un cambio de 360 grados y hay momentos en que siente que ya no puede seguir con su vida.

Ya no recibe terapias psicológicas y en ocasiones pasa hasta tres días presa de la depresión encerrada en su cuarto, deseando no seguir sufriendo esta pesadilla.

Una lágrima asoma en su ojo derecho, cuando confiesa que el día a día es muy difícil y ya no quiere vivir, porque empieza asimilar la muerte de Héctor Alejandro, “estoy empezando a sentir su ausencia, sus recuerdos, hay momentos en que digo ya no puedo seguir, hasta aquí tuve fuerzas”.

Ataviada con short y blusa negra con vivos blancos, señala que hay momentos en que ya no quiere sentir el dolor de haber perdido a un hijo, y sentir que le hace falta un pedazo de corazón.

Para evitar pensamientos negativos, menciona que trata de mantenerse ocupada “y que no quede un espacio para no pensar, porque si tengo un ratito libre, es estar llorando, pensando en él, estar deprimida”.

De nueva cuenta asoman las lágrimas en su rostro cuando se le cuestiona si ya perdonó a los agresores de su hijo, “Mi corazón no ha perdonado y no me siento digna de reconciliarme con Dios, es difícil perdonar y yo creo que le día que perdone voy a ser feliz, no sé si es odio, rencor, no sé qué sea pero es algo que no me deja vivir y estar tranquila.

Y agregó: “es algo que me ahoga, pero no puedo, si quiero perdonar porque sé que mientras no perdone no podré vivir en paz y este dolor que siento será más fuerte, es lo que le pido a Dios todos los días que me ayude a perdonar”.

Admitió que le da miedo desearles el mal a los agresores de su hijo porque no le gustaría que alguno de sus familiares o ella misma se encontraran en sus zapatos.

“Yo no sé qué es peor sí que Alejandro esté en una tumba o ellos (los agresores) en una cárcel, porque Alejandro está en un lugar de paz, yo no sé cómo vayan estar ellos si un día llegan a caer en la cárcel”.

Para conmemorar el tercer aniversario luctuoso de Héctor Alejandro Méndez Ramírez se han programado una serie de eventos deportivos así como una caminata en el espacio de ‘Libre 17’.

“La intención es concientizar a los adolescentes y padres de familia a convivir más y un recordatorio a la no violencia, que no se salgan de control ciertos juegos porque el accidente de mi hijo empezó en un juego y termino como desgracia”, finalizó.