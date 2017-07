Toma protesta nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción

El primer Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Javier Castro Ormaechea, dejó en claro que no será un empleado del Procurador de Justicia y aplicará la ley sin que le tiemble la mano.

Tras tomar protesta ante el pleno del congreso del estado, dijo ante los medios de comunicación que tiene autonomía para hacer la designación del nuevo personal, aunque hay unas áreas que serán consultadas con el procurador Irving Barrios Mojica.

“Es la principal persona que desea que esto funcione buen, no veo problema de estar ahí en la procuraduría, no los va a designar el, no soy un empleado de él, en este momento me esta designando el congreso, repito estamos en procuraduría pero él no me esta designando y tenemos esa autonomía precisamente que la constitución nos permite ahora estar aquí”, subrayó.

Destacó que lo más importante va a ser la denuncia ciudadana, y recalcó que los actos de corrupción cometidos por ex alcaldes y ex gobernadores podrán ser investigados siempre y cuando no hayan prescrito los delitos.