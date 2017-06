Sin avances en investigación de la muerte de Rodolfo Torre Cantú

Rodolfo no necesita un día, todos los días está presente en nuestros corazones, aseguró Graciela De la Garza Montoto, esposa del fallecido candidato a gobernador del PRI, Rodolfo Torre Cantú.

En una breve entrevista concedida a los medios de comunicación al término de la ceremonia con la que se conmemoró el séptimo aniversario luctuoso su asesinato.

Aseguró no estar enterada de los avances en las investigaciones del caso, “Eso la verdad a mí no me corresponde”, expresó.

Mencionó que no han sido llamados nuevamente por las autoridades de la procuraduría ni han sido notificados del seguimiento del caso “No, eso se lo dejamos a la ley”.

¿Les han quedado a deber las autoridades?, se le cuestionó.

“Ellos son los que tienen la respuesta”, respondió ‘Beba’ De la Garza mientras daba por terminada la entrevista.