Sin alerta por virus Coxsackie en Victoria

El virus Coxsackie siempre ha existido y se puede auto limitar con o sin tratamiento, aseguró el especialista en pediatría y jefe de enseñanza e investigación del Hospital Civil de esta ciudad, Jorge Ordóñez Animas.

Estableció que el virus suele afectar con mayor frecuencia a los adultos mayores pero principalmente a los infantes.

“El virus coxsackie siempre ha estado y normalmente afecta a la población infantil, es un virus que se va autolimitar por sí solo, se va a grabar en base al sistema inmunológico o las defensas de cada Infante, la realidad es que es un virus que va de la mano con el herpes que se pueden autolimitar por sí solos, claro siempre es recomendable ante cualquier situación que se presenta acudir con los médicos especialistas, este caso los pediatras o los médicos de primer contacto para tratar de solucionar esto”, expresó

Agregó que dicha enfermedad está asociada a la falta de higiene y se caracteriza por presentar comezón en pies, manos y boca así como cuadros de fiebre elevada, síntomas que aseguró pueden desaparecer con el tratamiento adecuado.

“Si se le da el tratamiento adecuado puede responder adecuadamente. El tratamiento principal consiste en dar un manejo de medidas higiénico dietéticas y la higiene nasal, higiene de faringe, la higiene dental y principalmente la buena nutrición; lo que es el comer balanceadamente en cantidad y calidad y sobre todo tener un control médico”.

Aunque hasta ahora la Secretaría de Salud ha dado a conocer que los únicos casos identificados a nivel estado se tienen en el municipio de Reynosa, Ordóñez Animas no

descartó que también en Victoria existan, sin embargo añadió que es posible que no estén documentados debido a que la enfermedad no se considera endémica y por lo tanto no se notifica al área de epidemiología.