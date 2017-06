Siguen sin pagar a proveedores: CANACO

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Ciudad Victoria, Juan Carlos González Alanís informó que ya se ha cumplido un año que no se ha pagado a los 14 proveedores pendientes del sexenio pasado por un monto de alrededor de los cuatro millones de pesos.

Indicó que se fueron servicios de limpieza, servicio de material eléctrico, talleres, lo que nos desespera que son cuentas por pagar que ya cubrieron todo su proceso de firmas, de requisiciones y ya están listos para pagar, que no se nos hace justo que estén detenidos”. Refirió que ya se hizo una cita con la subsecretaria Lulú Arteaga para ver ese caso, ellos están ahí revisando porque tiene un cambio de poder y la revisión es detalle y se están tardando mucho.

Señaló que estos pagos los debió de haber cubierto el gobierno anterior desde el secretario anterior, sin embargo en su momento anuncio que no se iba a poder pagar a todos los proveedores y efectivamente quedo una cierta deuda, están detenidos.

“Nos han dicho que están revisando, en algunos están pidiendo que vayamos nuevamente a cada dependencia donde nosotros entregamos nuestros productos a recabar firmas y eso complica mucho porque ya no están las personas del sexenio anterior, las personas nuevas dicen que no van a firmar un documentos que no recibieron la mercancía, es un problema interno de gobierno que tendrán que validar y resolver, nosotros ya hicimos nuestro trabajo”, puntualizó.