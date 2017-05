Sigue siendo negocio venta de gasolinas

Los negocios como las gasolineras siguen siendo convenientes y es que las ventas han sido normales durante este año, expresó Jorge Gracia Riestra, empresario gasolinero.

“Las ventas están normales, las gasolineras siguen siendo negocios rentables, no se ha presentado ninguna propuesta de liberar los precios de gasolinas y entren nuevas gasolineras. Y en el municipio de Victoria existen 50 gasolineras a la fecha”, mencionó.

No obstante, dijo que si llegan a instalarse más gasolineras con la liberación de los precios de las gasolinas podrían afectar a los empresarios locales.

No obstante, por su parte comentó que a la fecha la variación en los precios de la gasolina no ha causado desconcierto en los consumidores, ésto es debido a que en estos momentos solamente han subido y bajado centavos, no ha sido nada significativo para ellos.