Sector Salud abrirá una investigación por presunta muerte de una paciente a causa de falta de medicamentos en el Hospital Civil

Luego de que el pasado jueves trabajadores del Hospital Civil denunciaran públicamente que una mujer perdió la vida esta semana por falta de medicamentos, la Secretaría de Salud en Tamaulipas dio a conocer que abrirá una investigación para determinar si efectivamente el deceso ocurrió por esta causa o por negligencia.

“Lo procedente ahorita con el responsable de hospitales es documentar en caso, ver el expediente, hacer una reunión un comité con el hospital y los estratos para determinar si fue o no por falta de medicamento”, expresó la secretaria de salud, Gloria Molina Gamboa tras indicar que hasta ahorita no existe evidencia de que la causa del deceso haya sido la falta de medicamentos.

“Si existe esa muerte lo que corresponde es hacer el análisis y la investigación pertinente para dictaminar si efectivamente se dio por esa situación o también al final de cuentas puede considerarse una negligencia, pero no se puede hablar sin tener la información”.

En este contexto la funcionaria habló también sobre el desabasto de medicamentos, afirmando que a más tardar en un lapso de dos semanas el abasto en todas las farmacias de los hospitales deberá estar por arriba de un 80%.

“En el término de esta y la siguiente semana el abasto de los hospitales estara por arriba de un 80%”, dijo tras recordar que desde el pasado 3 de junio la responsable del surtimiento de medicinas no es la secretaría de salud sino la empresa Intercontinental de Medicamentos y la cual tiene de plazo hasta el próximo 3 de septiembre para abastecer a las farmacias por arriba del 90%, mientras tanto aseguro que se cuenta con un 62% de los medicamentos que conforman el esquema básico.