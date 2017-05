“Se deben de tomar medidas más drásticas contra la corrupcion” Obispo Antonio González

Se deben de tomar medidas más drásticas contra la corrupción en lugar de crear tantas instancias que no resuelven el problema, expresó el obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez.



Indicó que la famosa lucha anticorrupción no funciona, creo que hace falta que se tome en serio, se dan cargos y ahora que va haber un fiscal y no sé qué tanto, pero las cosas siguen igual, yo no tengo la receta pero si creo que se debe de tomar una medida drástica y fuerte para que en serio luchar contra la corrupción a nivel república, no sólo en el estado.



“Tristemente en este sexenio, gobernadores de varios estados involucrados, no sé qué está pasando si fuera sólo Tamaulipas podría explicarse más fácilmente algunas cosas, pero son 3, 4 o 5 estados”.



Refirió que a nivel episcopal, en la conferencia episcopal mexicana se está haciendo un proyecto de pastoral que abarque varios años, en eso estamos, en un proyecto que abarca hasta el 2031. Los jóvenes son la prioridad, la iglesia ahorita a nivel general es una de las prioridades que tiene, la atención a ellos, el buscar estrategias y encontrar estrategias adecuadas para todo mundo, pero de manera particular para los jóvenes.



Insistió en que la prioridad para la iglesia es encontrar caminos para los jóvenes para celebrar el evangelio trastocado, tal como lo ha señalado el papa Francisco.



Por su parte también destacó que el gobierno debe encontrar las estrategias adecuadas contra la violencia y los presidentes municipales no deben echar a saco roto las palabras del gobernador en torno a combatir la inseguridad y dejar de hacerse las víctimas, ya que sobre advertencia no hay engañó, de la misma manera que la iglesia católica debe encontrar caminos para que los jóvenes vuelvan a la iglesia.



“Contra la violencia no hay recetas simplemente trabajar el gobierno federal, estatal y municipal y buscar las mejores estrategias. Y de lo que dijo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a los presidentes municipales sobre advertencia no hay engaño”, puntualizó.