SAT clausura parquímetros

Por no expedir comprobantes o expedirlos sin requisitos fiscales.

Por no expedir comprobantes o expedirlos sin requisitos fiscales la Secretaría de Hacienda y Crédito Publicó a través de Auditoría Fiscal procedió a inmovilizar los parquímetros instalados en las principales calles de ciudad.

Alrededor de las 10 de la mañana inició este operativo en el que personal de la dependencia inicio con la inmovilización de los aparatos cuyas en donde se señala que se realiza “Por no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes facturas electrónicas o expedirlas sin que cumplan los requisitos fiscales”.

Se buscó una entrevista con el administrador local del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Edgar Ayala Cervantes quien a través del vocero de comunicación social dio a conocer que la información sería proporcionada por el área de auditoría fiscal.

Sin embargo al solicitar la entrevista a través del guardia del edificio se concretó a indicar que correspondía al administrador local, proporcionar esa información.

Finalmente el área de comunicación social de la dependencia federal se limitó a señalar que toda información se haría llegar a través de un boletín.