Sancionan diariamente hasta tres conductores por hacer uso de polarizado

En la capital del estado diariamente son sancionados un promedio de 2 a 3 automovilistas por hacer uso del papel polarizado.

El director de tránsito municipal, Francisco Adolfo López Uvalle, explico que pese a no existir de momento un operativo específico contra vehículos con vidrios oscurecidos, reconoció que los conductores no están respetando la prohibición de polarizados en en parabrisas y en los cristales del chofer y el copiloto.

“A diario vemos vehículos con polarizado, generalmente se les detiene y se les pide que lo retiren, esto sin duda molesta a los automovilistas pero si no lo retiran se les infracciona”, expresó.

Durante los patrullajes que efectúan los elementos de transito añadió que diariamente son sancionados por esta causa un promedio de 2 a 3 automovilistas.

De acuerdo al reglamento de tránsito municipal, las sanciones por no respetar esta prohibición van de 2 a 10 UMAS, es decir de los 150 pesos con 98 centavos a los 754 pesos con 9 centavos.