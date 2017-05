“Por salud y prevención, alumnos con piojos serán suspendidos”: Itzcalli Anzures

Cd. Victoria, Tamps., a 24 de Mayo de 2017.-Para evitar la proliferación de piojos en las aulas escolares la regidora Itzcalli Victoria Anzures Silva se mostró a favor de la suspensión de los alumnos que enfrentan esta situación.

“Por salud y prevención de los alumnos suspender al alumno pero de manera justa y correcta en comunicación con los padres de familia”, explico.

La presidenta de la Comisión de Educación Básica y Cultura en el cabildo local, dijo que siempre y cuando la suspensión tenga un objetivo y solución a tratar sería válida la suspensión.

“Si se va a suspender por salud y sanidad del niño adelante, con las medidas de responsabilidad adecuadas, los padres no deben tomarlo por el lado que me lo suspendieron y me lo están privando del derecho a la educación”.

Consideró que esto solo sería privarlo de una enfermedad que tenga solución y prevenir el contagio con los demás alumnos, “es actuar con responsabilidad por el bien de niños y compañeros tiene una salud de pediculosis al cien por ciento”.