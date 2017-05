Rechaza Tránsito multas a vehículos oficiales

El Director de Tránsito Local en Victoria Francisco López Uvalle, descartó que se cuente con algún tipo de problemas entre el ayuntamiento y la empresa dueña de los parquímetros en Victoria, luego de los pronunciamientos de abusos por parte de esa empresa.

Dijo que él, por su parte no tiene conocimiento alguno en el que señala que la empresa dio inicio a infraccionar a todo tipo de automóviles, incluso oficiales del ayuntamiento que no le depositaran dinero para su tiempo en los aparatos.

“No yo no tengo nada de eso, eso no, es por decir así que nosotros llevemos a cabo eso, no, la está llevando a cabo el área de la presidencia, para ver cómo están trabajando pero no tenemos conocimiento del caso o alguna instrucción sobre eso”, indicó.

López Uvalle aseguró que en el caso de los parquímetros, será un tema que el ayuntamiento deberá de resolver, en caso de haber algún tipo de abuso por la empresa y de no haberlo, ahí determinar los actores las formas a seguir.

”Nosotros no tenemos ninguna injerencia o participación en los parquímetros, por lo que deberán de verlo directamente el municipio”, reveló.