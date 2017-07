Rechaza Hospital Civil donación de medicamentos

La mañana de este jueves el regidor independiente Marte Alejandro Ruiz Nava intentó realizar una donación de medicamentos al Hospital Civil y la cual fue rechazada.

“Quisimos hacer una entrega de medicamentos para poder hacer frente al desabasto, recordemos que la secretaría de salud dio un plazo de 3 meses para normalizar el abasto, lamentablemente el director del hospital nos ha dicho que no lo puede recibir porque él ya no tiene injerencia sobre la farmacia, ahora quién está al frente es una empresa privada y ella es la que está expidiendo facturas y cobrando al sector salud por el surtimiento de la farmacia y si este medicamento ingresa lo van a vender y no va a llegar a la población que realmente lo necesita”, explicó el presidente de la comisión de salud en el Cabildo.

Trascendió que la donación que se pretendía realizar consistía en más de 600 cajas de medicamentos, entre los cuales destacaban Paracetamol y antibióticos.

Ruiz Nava señaló que esta donación sería la primera de 3 que se había planeado efectuar al Hospital Civil, Hospital General y al Hospital Infantil, pero ante dicha eventualidad, añadió que se buscará algún otro mecanismo para que la población pueda tener acceso a este, adelantando que por el momento el medicamento estara disponible en las oficinas de los regidores.

Finalmente mencionó que la recolección de los medicamento fue posible gracias al apoyo de algunos victorenses pero también de población de otros estados del país como es el caso de Nuevo León.