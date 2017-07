Protestan trabajadores de la salud en Palacio de Gobierno

Trabajadores de la salud en Tamaulipas piden la intervención del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para dar solución a los problemas de la falta de medicamento en los diferentes hospitales del Estado así como también al tema de la formalización del personal eventual.

“Solicitamos la intervención del Gobernador porque el sistema de salud en Tamaulipas está ‘en terapia, está en coma’; los hospitales no tienen medicina, no tienen insumos, no tenemos nada”,expresó Daniel Alejandro Olvera Barragán, trabajador del hospital “Rodolfo Torre Cantú” en el municipio de Altamira.

Él también representante de los trabajadores eventuales a nivel estado, sostuvo que otra de las exigencias es precisamente la formalización laboral.

Precisó que actualmente existen 2 mil 300 los trabajadores eventuales que se encuentran esperando una homologación o en su defecto una plaza.

“Somos 2 mil 300 los que estamos esperando la basificacion, somos de Tampico, Laredo, Matamoros, Reynosa, Mier, Jaumave, Victoria, de todos los municipios. Algunos tenemos 7, 10 y 12 años esperando una base o una homologación le suplicamos al gobernador que nos voltea a ver”.

En este contexto, los trabajadores eventuales también pidieron la destitución de la secretaría de salud, Gloria Molina Gamboa y quién fue nombrada como titular de la dependencia Estatal el pasado 25 de abril.

“Queremos la destitución de la secretaría de salud, está trabajando muy mal”, dijo tras reiterar que son muchas las carencias que están afrontando los hospitales del estado y como ejemplo de ello, señalo el caso del Hospital Rodolfo Torre Cantú en Altamira ” no se está trabajando al 100%, falta personal, no hay agua, no hay clima, necesitamos más personal de apoyo y que les paguen lo justo, eso es lo que pedimos”.

Adelantaron que en caso de no haber una respuesta a sus demandas regresarán pero con una manifestación permanente.

“La próxima vez la manifestación va hacer permanente, nos vamos a venir a parar afuera de gobierno del estado y posiblemente va a haber compañeras que van a hacer una huelga de hambre, nos vamos a estar turnando una semana cada municipio”, advirtió.