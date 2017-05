Prevén que mejoren ventas en el Argüelles

El dirigente del Mercado Argüelles de Victoria, Arturo Cedillo Morado, destacó que durante este puente, las ventas podrían retornar un mejor rumbo ya que la sociedad decide quedarse en la capital del Estado.

“Creo que sí nos va aumentar la venta un 15 por ciento, la sociedad acaba de terminar de un período de vacaciones y de un puente, entonces lo que realmente busca la sociedad es estar en su casa y los pequeños gastos se quedan en nuestra ciudad y es en lo que consideramos que se incrementen las ventas”, manifestó.

Explicó que el efecto se sentirá a partir de este mismo viernes, al establecer que será un día de mucho movimiento al no trabajar un amplio sector de la sociedad, lo que genera que las familias se sientan más relajadas y salgan a hacer sus compras con más calma de lo habitual.

“Nosotros, el puente pasado nos fue regular, ya que éste cayó en lunes, y eso generó que muchas familias buscarán otros lados y la derrama por pequeña que fue no se reflejó en el municipio pero repito, en ésta creo que sí se tendrá un mejor reflejo”, manifestó Cedillo Morado. Por su parte, el representante de los locatarios en el Mercado, dijo que el problema principal también para ellos, el cual no les deja crecer en sus ventas, son los ambulantes que sin control se instalan en la banqueta de todo el mercado lo que les genera una sensible reducción de las ventas todos los días.