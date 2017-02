Presidente de la CMIC se manifiesta a los 3 ordenes de gobierno

Antonio Soria Robles, presidente de la CMIC, ha manifestado a los tres órdenes de gobierno que se regionalice la obra.

Y expreso: “que nosotros de ciudad Victoria no vayamos a Matamoros ni al sur ni que ellos vengan al centro, que se regionalice la obra para que se pueda ser más competitivo en los precios, no nos conviene a nosotros movernos al norte o sur del Estado porque a final de cuentas gastamos más”.

Por lo que insistió a los tres niveles de gobierno que se regionalice la obra en cada lugar.

No obstante, menciono que en la CMIC para regístrate y ser socio tienes que tener tu declaración anual y no registramos a nadie que no presente una declaración anual, tiene que ver que está pagando impuestos.

En el tema de las licitaciones, indicó que no ha sido difícil para los constructores porque casa nivel tiene su manera de hacer los concursos, por ejemplo los federales se meten papales en base a las disipaciones federales y en el Estatal es lo mismo, así como en el municipio, puntualizó.