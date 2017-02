Preocupa a farmacéuticos depreciación del peso frente al dólar

Empresarios de la industria farmacéutica advierten que para el próximo mes podría estarse aplicando un incremento a los medicamentos.

Aunque aún no hay nada oficial, Tofic Salum Fares, representante de los farmacéuticos en la entidad, adelanto que el alza sería en consecuencia de la depreciación del peso frente al dólar y el impacto que esto tiene en los insumos de los medicamentos.

“ Aún no tenemos nada oficial pero la realidad de las cosas es que si debe haber algún incremento porque el dólar quedó muy arriba del peso y si consideramos que la mayoría de los insumos de los medicamentos son de importación, tiene que haber un incremento”, situación que será valorada en la reunión nacional de propietarios de farmacias que se efectuará a principios del mes de marzo.

Sin embargo indicó que en caso de darse un aumento, este sería mínimo en comparación con el que se aplicó durante el 2004 y el 2005, periodo en el cual las medicinas elevaron su costo entre un 40 y un 50%.

“Nos va a ayudar la opción que tenemos de los medicamentos genéricos, estos nos permiten que el medicamento de patente no suba mucho porque si no queda muy disparado de los medicamentos genéricos”, adelantando que en todo caso, se alza podría ser de aproximadamente un 6%