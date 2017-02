Plan de austeridad acabará con derroches: Mota Vázquez

Estableció que la reducción de un 10% a los salarios y compensaciones de funcionarios, era una acción necesaria para evitar derroches.

“La reducción de gastos denomina era una medida que veníamos señalando desde que estamos al frente del Partido Acción Nacional en la capital, era insultante ver compensaciones desorbitantes de funcionarios estatales, ya no sólo de primer nivel sino de cualquier nivel tenían compensaciones muy opacas, eran montos muy irracionales contra las labores o funciones que tenían”, añadiendo que ello en conjunto con las otras acciones que se abran de implementar encaminadas a lograr un ahorro de hasta 680 millones de pesos en el gasto corriente, servirán para redistribuir los recursos a la atención de los sectores productivos y de la población con mayor necesidad.

De igual modo celebró el que el ejecutivo Estatal no haya aprobado un incremento al transporte público “ es una medida que habla de una total sensibilidad de nuestro gobernador a las exigencias de los tamaulipecos y en este caso de los victorenses”.

En cuanto a la posibilidad de qué algunas de estas medidas se pudiera aterrizar en el municipio, el asambleísta no descartó la posibilidad de entablar un diálogo con el secretario de ayuntamiento para ver en qué renglones del presupuesto autorizado para este año se podrían modificar, a efecto de reducir gastos.