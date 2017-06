Pide UCD no caer ante asociaciones piratas

La situación de los autos americanos, se ha tornado difícil en el Estado porque el problema más grande hoy es que hay mucha gente que se hace pasar por la UCD, reconoció Magdalena Pedraza Guerrero, Dirigente de la Unión Campesina Democrática en Tamaulipas.

Por tal motivo informó que se está llevando a cabo la tarea de trabajar en limpiar a la UCD porque hay gente que hoy en día tiene oficinas en diferentes lugares como en Victoria, Reynosa, Matamoros, Mante, Aldama y se han estado haciendo pasar por la organización.

Dijo que se han mantenido reuniones con la policía federal en la cual ya se presentaron los documentos que nos dan la legalidad de la Unión Campesina Democrática y en la cual les explicábamos que todos los demás vehículos que traigan una persona con un sombrero, o que traigan el nombre de alguna persona no tiene nada que ver con la UCD.

“Por esa razón pedimos el apoyo, les dejamos documentos porque más que nada a quien está dañando es a la ciudadanía, hoy quienes transitan en el Estado pareciera ser que ellos están en una confusión total porque creen que están afiliados a la UCD, pero resulta que la UCD se metió a un litigio en el cual lo hemos ganado estamos con toda la documentación en regla y por eso lo presentamos con los diferentes secretarios en todo el país y con los funcionarios correspondientes en Tamaulipas”.

Pidió a la gente que no se deje engañar que acudan a las oficinas en el 5 carrera y avenida José Sulaiman, como Coordinadora de la UCD tenemos la experiencia a través de los años de haber luchado para sacar los diferentes decretos y una de las cosas que acordamos con la Policía Federal es que traigan sus documentos en regla que no anden sin sus documentos en su coche, porque a veces nos acusan que son los vehículos que dejan abandonados que atropellan a alguien y que no saben con quién ir.

Dejó en claro que la UCD no son tienditas de ventas de placas como ellos lo han hecho, estamos demostrando que la UCD está ganando su nombre y su emblema y que lo tenemos registrado ante las estancias legales que corresponden, vamos en la acción penal y no vamos a claudicar, vamos a meterlos a la cárcel, porque están lucrando con la UCD.