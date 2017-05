Pide maestra jubilada al ISSSTE el pago de los viáticos médicos

Más de 100 maestros jubilados de Tamaulipas, solicitaron a través de la maestra jubilada Raquel Medina Ruiz, el pago de los viáticos por parte del ISSSTE, que por más de dos años no les han devuelto el dinero que gastaron para viajar a otros hospitales.

“Fue en Diciembre del 2015 cuando asistimos a Monterrey a realizar una consulta unos estudios y supuestamente en Mayo, pero del otro año, me pagaban los viáticos que yo gaste, pero hasta la fecha no me han pagado nada, no solo soy yo, somos más de 100 personas que se encuentran en esta situación”, expresó.

Declaró que de acuerdo a los pronunciamientos de la delegación fue que el problema financiero fue en México pero desafortunadamente no han logrado regresarles ese dinero que hoy, ese número de personas desembolsaron para continuar con sus trámites médicos.

“Me comentaron que pasara a ver al delegado Juan Manzur Arzola, pero desafortunadamente no hay respuesta de nadie y ahora se la sacan con que vaya con el de finanzas y me dijo, – dese una vuelta en febrero en este año- , pero a la fecha no me han pagado”, comentó.

Explicó Medina Ruiz que en febrero de este año acudió a la cita con el médico y le señalaron que para el mes de junio debería de regresar para otra valoración, pero la falta de recursos económicos, ha generado que ahora hasta solicite prestado para cumplir con las citas, luego de sostener que de no asistir, el ISSSTE le retrasara más las citas y el recurso económico será un problema que no podría sostener ya.