Padres de familia se manifiestan en el Jardín de niños “Francisco Gabilondo Soler”

Cd. Victoria, Tamps.-Inconformes por los presuntos malos manejos de la directora, padres de familia del jardín de niños Francisco Gabilondo Soler se manifestaron está mañana para exigir su destitución.

En opinión de la presidenta de la sociedad de padres de familia , Olinda Maru, la directora Sandra Mendoza Bonilla no les rinde cuentas de la situación financiera de ese plantel.

“No se me tomaba en cuenta, no me rinden cuentas de nada queremos un cambio no nos gusta cómo trabaja la maestra por culpa de la directora de está yendo personal bueno piden cambio porque no se puede trabajar con ella”, expuso.