Operativos sorpresa y aleatorios en CBTis de Victoria

Para detectar a quienes lleven objetos que pongan en riesgo su integridad y la de sus compañeros. Para ello en los próximos días sostendrán una reunión con los padres de familia en la que se definirán los procesos a seguir, reveló Martha Aurelia Lima Sánchez directora de ese plantel.

Destacó que se requiere de la opinión de los papás y el apoyo de elementos de seguridad publica.

Adelantó que de esa reunión, va surgir las estrategias que se implementarán en la escuela y en casa, “porque nuestro objetivo no es tanto irnos por ese lado, si no de la educación, vamos a platicar con los padres para saber que opinan, que es lo que ellos pueden implementar en su casa y que podemos hacer nosotros”.

No obstante consideró que la mejor opción es la revisión de mochilas de manera aleatoria y de manera sorpresiva.

Refirió que actualmente cuentan con un contrato con una empresa de seguridad, “tenemos guardias en las 2 salidas y usan detector de métales manual” dijo para después agregar que los arcos detectores pueden ser una propuesta, aunque consideró que un arco instalado de manera permanente no sería garantía.

“Quien tenga la intención de traer algo obviamente no lo va pasar por ahí porque sabe que está el arco detector, en todo caso sería una revisión a la mochila dentro de las áulas, en un día que no se sepa, que no sea algo de rutina, algo sorpresa y con apoyo de algunos papas, con apoyo de seguridad publica y revisión de mochila en ciertas aulas, porque e s una escuela con mucha matricula”.

Por ello consideró que “no podríamos hacerla al 100 por ciento, pero podríamos seleccionarlo a alguna y otro día turnarla al otros.

si podría ser, claro que si, el que los manejan es un detector de metales móvil lo llevan diferentes escuelas, claro que si podríamos hacerla”. Cabe mencionar que el Cbtis 24 cuenta con una matrícula de

3 mil 100 alumnos en los dos turnos.