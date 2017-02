Ofrece transporte público un mal servicio a los adultos mayores

Ante las deficiencias con las que opera el servicio de transporte público en la ciudad, la Unión Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores del IMSS, pide a los concesionarios que se endurezcan los requisitos para la contratación de chóferes, pero también que se les capacite.

“Necesitamos que se capacite a los chóferes porque no tienen cultura, no tienen educación, con frecuencia vemos que no respetan las paradas oficiales, separa en donde quieren sin importarles que a veces obstruyen la circulación vial y exponen a los mismos usuarios”, declaro Samuel Turrubiates Contreras.

El líder de los jubilados hizo énfasis en el tema de la capacitación, tras asegurar que existe un evidente mal servicio hacia las personas de la tercera edad.

“Si hay un mal servicio, principalmente hacia los adultos mayores, cuando los chóferes ven que quién les hace la parada es un anciano, no los quieren levantar porque saben que ellos van a pagar una tarifa inferior y eso no debe de ser”.

De igual modo estableció que los concesionarios deberían ser más estrictos a la hora de contratar a los chóferes, ya que el simple hecho de saber conducir, dijo no garantiza que la persona que está frente a un volante sea apta para manejar una unidad del transporte publico.

E insistió en que a los chóferes se les debe de capacitar en materia de vialidad, civilidad, y atención al usuario, esto aunado aun al compromiso real por parte de los concesionarios para mejorar las unidades.