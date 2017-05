“Ni mi familia ni yo tenemos nada que esconder”: Susana Hernández

“Ni mi familia ni yo tenemos nada que esconder”, aseguró la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Susana Hernández Flores.

Cuestionada en torno a los rumores que surgieron la semana anterior en torno a su presunta salida del país señaló que su ausencia a la sesión en el congreso local se debió a un fuerte cuadro gripal que la atacó.

“No me fui a ningún lado, estaba en mi casa, me dio gripa…también se puede uno enfermar”.

Y es que tras darse a conocer que al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores, fue imputado por segunda ocasión en Estados Unidos, ahora por supuestos cargos de lavado de dinero y fraude bancario, corrió el rumor de que la legisladora tamaulipeca había huido del país ante el temor de ser detenida.

Entrevistada al término de la ceremonia de honores a la bandera en la explanada del congreso de Tamaulipas aseguró no no ha pensado ni tiene contemplado huir del país.