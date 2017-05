Músicos se vieron beneficiados con festejos del día de las madres

Con motivo del festejo del día de las madres, este miércoles el trabajo para los músicos se incrementó hasta en un 150% en relación a cualquier a otra fecha.

El secretario general del sindicato de músicos de esta localidad, Juan Zaragoza, reportó la gran mayoría de las contrataciones fueron para amenizar festejos en domicilios particulares.

“Gracias a Dios hemos tenido trabajo, durante la noche del martes fue poco, pero hoy (miercoles) hemos tenido trabajo a lo largo de todo el día, ha repuntado en un 150%”, expreso.

Aseguró que independientemente de los problemas economicos, inseguridad y el que muchas personas tendrán que trabajar este jueves, el festejo de las madres es una tradición que no puede faltar.

“Cada año es igual en este día, yo estoy seguro que todos los músicos tienen trabajo, la madre es la que mueve el mundo y este día todos lo festejamos”.

No obstante, reconoció que pasada dicha fecha la gran mayoría de los músicos volverán a batallar por la falta de empleo y permaneciendo a la espera de ser contratados para ambientar algún festejo, ya sean bodas, 15 años, aniversario, etc.