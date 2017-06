Meterán en cintura a fraccionadores

En al menos 36 fraccionamientos trabaja el Gobierno Municipal para que cumplan con las normas en cuanto a la calidad de las obras que están realizando, informó Manuel Treviño Cantú, Director de Desarrollo Urbano Medio Ambiente y Transporte del municipio de Victoria.

Dijo que todos los permisos que se otorgan deben ir autorizados por un especialista que no permite alguna irregularidad donde la ley obliga a los desarrolladores de fraccionamientos, que no construyan casas en zonas inundables o que no son aptas.

“Inmediatamente se les clausura en caso de detectar alguna obra que no cumpla con la especificación de ley y se procede a aplicar una multa que corresponde”, subrayó. Treviño Cantú dijo son al menos 36 fraccionamientos, en su construcción o ampliación, en lo que trabaja el Departamento de Obras Públicas, para que cumplan con lo que dispone la ley.

En ese contexto sostuvo que en la actualidad existe un crecimiento ordenado de la capital, donde a cada particular o empresarios, se le pide cumpla con el requisito para construcción