Mejorarán infraestructura carretera para vacaciones

En la víspera de las vacaciones de verano, las autoridades ya se preparan para recibir a los turistas con diversas acciones para mejorar la infraestructura carretera, declaró el Subsecretario de Turismo en la entidad, José Luis Martínez Portilla.

Explicó que lo que se busca es que las diversas carreteras de la entidad se encuentren en buenas condiciones para cuando empiece el tránsito de vehículos y ofrecer vías seguras para los paseantes.

En este punto, sostuvo que la mayoría de los accidentes que se registran se deben al factor humano y no a las condiciones de las carreteras.

“Si tenemos que tener un poco de cuidado, sobre todo en cuidado de nuestras familias, en no manejar en buen estado, no cansados, cuidar el bienestar de nuestros hijos, no manejar cansados, con el cinturón de seguridad”.