Margarita Zavala en Victoria

Este lunes, la aspirante a la silla presidencial por el partido Acción Nacional, Margarita Zavala, estuvo de visita en la capital tamaulipeca; a su arribo fue entrevistada y así respondió.

PREGUNTA… El tiempo está transcurriendo y Acción Nacional pareciera que debiera acelerar el trámite para elegir ya candidato.

R. Si es realmente lo que he salido a decir por qué, porque es importante para México que el PAN esté con la urgencia que necesita México de parte de Acción Nacional ahora es cierto que hay muchas cosas que tienen que definirse y lara ello requerimos de mucho tiempo para revisar lo que tenemos que hacer, qué es lo que necesita México del PAN un PAN fuerte y será fuerte en la medida también que encuentre su propia identidad y al mismo tiempo en la medida que se esté definiendo, porque la indefinición cada día que pasa en la indefinición la aprovechan otros para fortalecerse y el PAN es un instrumento de los ciudadanos como cualquier partido político, no es propiedad de nadie, no es propiedad del jefe, ni de las familias, ni de un grupo, es propiedad de los ciudadanos, patrimonio de los ciudadanos y se recibe mucho dinero.

PREGUNTA… Todavía se siente con suficiente fuerza después de la elección pasada en el estado de México, su compañera pues hasta el cuarto lugar, ¿todavía hay suficiente fuerza de las mujeres para estar interesadas en la presidencia de la república?

R. Bueno realmente la competencia de quien está en segundo lugar pues fue una mujer, entonces no es un tema de género, en realidad lo que tenemos que aprender ahí es que cuando se decide tarde, cuando no se avisa a tiempo, cuando se hacen las cosas hasta el final pues es algo que no ayuda, precisamente por lo que pasó en el estado de México, precisamente por ese regreso al pasado en términos democráticos que es una de las claras expresiones fue Coahuila, preciamente por eso el Pan tiene que estar definido y claro y también tiene que revisar su relación con el gobierno desde luego y sus pocisiones con respecto a su propia identidad y en la medida en que se fortalece tendrá también mayor presencia en una alianza que por supuesto hay que estar abierto y que es importante.

PREGUNTA… Morena será su principal opositor para el PAN…

R. Es que en términos, es decir cuál es la encrucijada más allá de partidos políticos y de nombres, la encrucijada del país es ante un pasado populista, clientelista que si es representado también por Morena o un pasado también que tiene que ver con espionaje del que estamos hablando, con inequidades electorales que estamos hablando, la puesta está hacia el futuro y a eso le tiene que responder acción nacional y por supuesto hay muchos contrastes con Morena, ya habrá tiempo.

PREGUNTA… Continuará sus recorridos por carretera a pesar de la inseguridad que se vive.

R. Si, si, realmente lo seguimos haciendo por carreteras como lo hacen muchos mexicanos, la mayoría lo hacen por carretera y desde luego lo que me ocurrió en Sinaloa le ocurre a todos los mexicanos.

PREGUNTA… ¿Qué fue lo que platicó con el gobernador Cabeza de Vaca?

R. Es alguien que estimo mucho que desde hace mucho tiempo lo conozco, que vine a su campaña, y además me dio mucho gusto poder también saludar a Mariana y bueno.

PREGUNTA… ¿Lo convenció?

R. En realidad vine a platicar un poco más de la visión que tenemos y de los problemas que se tienen y es alguien además que no solo lo vi hacer una campaña sino que está enfrentado valientemente muchas cosas incluyendo el abandono de las instituciones de policía por parte del gobierno federal.

PREGUNTA… ¿ Cómo ve Tamaulipas para usted, es fácil para que le den su apoyo, hoy tuvo que cancelar muchos eventos según tengo entendido había una amplia agenda para ciudad Victoria?

R. No en realidad, por supuesto para mi era, es muy importante tener la gira, es una gira por toda la república, entonces si requeríamos de escoger varias cosas, fui a Altamira, representa un puerto muy importante para el país, ya habíamos ido a Mazatlán al otro lado del lado del pacífico para hablar también de la industria pesquera y aquí para mi era importante ir a un puerto, lo que hemos echo en esta gira es que es temática, hoy en la mañana estuve con empresarios en Monterrey y ayer con emprendedores sociales en la industria aeroespacial y aeronautica en Querétaro, entonces ha sido temática y por eso la preferencia de Altamira pero aquí con el equipo de yo con México por supuesto nada más vengo a avisarles que vamos a acordar el siguiente evento con ellos aunque no sean parte de esta gira, es nada más escuchar y servir y siguen los eventos.

PREGUNTA… Un mensaje para los tamaulipecos.

R. Tamaulipas es un estado que quiero mucho, es un estado que me consta su capacidad de trabajo, su enorme valentía, su valentía para decir las cosas, para hablarlas y expresarlas, desconozco además y resalto la valentía al votar en el 12 y en todas sus elecciones, que me da mucho gusto que haya decidido por si mismo en un momento muy importante de darse su propio gobierno pero que es importante también que veamos, que tengamos que cambiar las cosas a nivel nacional y que todo lo tengamos alineado. Gracias.