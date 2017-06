Es Instituto Municipal de la Mujer un organismo olvidado: Samira Guerrero

A pesar de que la violencia y el abandono de obligaciones alimenticias son temas recurrentes, la Presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Cabildo, Samira Marduk Guerrero Rodriguez, lamentó que a nivel local Instituto Municipal de la Mujer no cuente con los elementos básicos para entender estas y otras problemáticas que enfrentan las mujeres y sus hijos.

Aseguró que el Instituto Municipal de la Mujer se ha convertido en un organismo olvidado, cuyo trabajo se limita a ser gestor de becas para el aprendizaje de oficios.

“Se le ha restado importancia a la función del instituto municipal de la mujer, me gustaría que nuestro alcalde ponga más interés en el tema, la verdad yo me pongo en el lugar de las mujeres y definitivamente las condiciones en cómo trabaja el Instituto no generan confianza para que las mujeres se acerquen y expongan sus problemáticas ya que ni siquiera se cuenta con una oficina o un cubículo en el cual se puede atender con mayor privacidad”, expuso.

Además de falta de instalaciones adecuadas, la asambleísta seguro que el Instituto también carece de personal para apoyar en materia jurídica y psicológica a las mujeres violentadas o que atraviesan por cualquier otra situación de vulnerabilidad.

“No cuentan con personal para atender a las mujeres, en el mejor de los casos las canalizan al Iinstituto Estatal o bien al DIF y eso puede desalentar en muchas ocasiones a la misma mujer”.

Este contexto la regidora panista mencionó que a través del programa de “Regidor en u Colonia” se está brindando actualmente atención psicológica y jurídica a más de 60 mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas.