Instala Gobernador Sistema Estatal de Atención a Víctimas

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dio el primer paso para la instalación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, con la implementación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

A través de este sistema dijo el mandatario estatal “cumpliremos con nuestra responsabilidad de la reparación del daño y acceso a la justicia, de todas las víctimas”.

“Estoy consciente del dolor que las familias han sufrido por la situación que imperó durante micho años” señaló y agregó que la magnitud del problema, se debe a ese abandono por lo que su gobierno no escatimara ningún recurso social o económico para darle una pronta solución.

“Tantos años de gobiernos alejados de la ciudadanía han hecho de este un problema complejo, mi compromiso para contribuir a la solución de este problema me han llevado a sostener reuniones con el alto comisionado de la ONU, con el Secretario Ejecutivo de la CEAV y el Presidente de la CNDH, a todos ellos les he expreso y reiteró que en el Gobierno del Estado de Tamaulipas vamos a proteger garantizar y promover los derechos fundamentales de todas las perosnas y exhorto a todos los integrantes del sistema a no cesar ni un solo momento en ello”.

Durante la instalación del Sistema el Gobernador designó a Lorena Garrido Salazar como titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito.