Por incosteabilidad cierran el 30% de las carnicerías en el mercado Argüelles

Alrededor del 30% de las carnes carnicerías que se localizan al interior del mercado Argüelles han cerrado, la causa la falta de rentabilidad.

Juan Manuel Herrera, tablajero del mercado, indicó que entre las altas tarifas de energía eléctrica, a un lado a las bajas ventas, la situación se ha vuelto insostenible para muchos de ellos.

“Hay compañeros que ya de plano ya cerraron porque ya no les costeo. Ya de plano ya no quisieron saber nada porque ya no les convenía, era incosteable, entre el recibo de la luz y el hecho de que viene poca gente al marcado”, señalo.