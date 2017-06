Por extorsión y falsificación salud interpone denuncias ante PGR

– La Secretaría de Salud de Tamaulipas ha interpuesto alrededor de 10 denuncias ante la Procuraduría General de la República y la contraloría estatal por el delito de extorsión y falsificación de documentos.

El titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) Óscar Villa Garza, explicó que en el caso de las extorsiones se detectó a personal de la propia comisión que expedían licencias falsas o Pedían dinero y que fueron denunciados ante la contraloria.

“A la gente que hemos ‘pescado’ haciendo cosas fuera de la ley se han ido no hay contemplaciones…si nos ha tocado inspectores de nosotros que han hecho cosas ilícitas y que los hemos detectado y ya no están con nosotros”.

Al considerarse que estas acciones son un fraude y usurpación de funcionares, dijo que personalmente ha acudido ante la PGR a presentar la denuncia correspondiente.

Ante ello, los documentos nuevos que expide la Secretaría de Salud tienen 14 sellos de seguridad para evitar que se cometan este tipo de irregularidad, señaló.

Añadió que este tipo de irregularidades se han detectado en los municipios más grandes como son Reynosa, Nuevo Laredo y principalmente en Tampico con excepción de Victoria.

En el caso de los falsos Médicos, ya se interpusieron denuncias ante la PGR y se trató de médicos generales, nutriólogos, dentistas y otros, principalmente de cirujanos plásticos.

“Hemos detectado médicos que no son, dentistas que no son, Nutriólogos que no son y obviamente esas licencias que curiosamente se les habían dado y que acudieron para renovarse obviamente ya no se les han dado”, estableció.

El Comisionado de la Coepris Advirtió que el personal que se detectado o denunciado por este tipo de irregularidades será despedido como ocurrió con un empleado en el municipio de Padilla.