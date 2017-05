Exhortan a denunciar irregularidades de servidores públicos

El contralor del estado Mario Soria Landero exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad cometida por los servidores públicos, especialmente si piden dinero para analizar o realizar algún trámite que debería ser gratuito.

Luego que se denunció en redes sociales que una cuenta falsa de la Secretaría de Seguridad Pública en Facebook, solicitaba dinero a los aspirantes para agilizar su incorporación, el Contralor señaló que actualmente no hay denuncias contra servidores públicos que soliciten cobros de este tipo para realizar o agilizar trámites.

El Contralor del Estado pidió a los ciudadanos denunciar estás irregularidades, y a los servidores públicos les exhortó a que cumplan con su trabajo.

“La invitación a los funcionarios es que den un buen servicio a los ciudadanos, por supuesto que no se deben de cobrar los servicios que son gratuitos y si existiera algún tipo de cobro para aclarar algún trámite la invitación a la ciudadanía es a quejarse, que pongan la denuncia y nosotros a darle seguimiento”, expresó.

Mario Soria Landero confío en que sería cosa del pasado el estigma de que el gobierno trata mal al ciudadano, que te están haciendo mala cara a quien acude a realizar un trámite.

“Eso debe ser cosa del pasado nosotros debemos ser más eficientes como funcionarios o servidores públicos y la ciudadanía no debe de quedarse callada, se tienen que quejar, todos los servidores tienen un salario y la obligación es dar un buen servicio y expedito”, señaló.

Afirmó que hasta el momento no se tiene denuncia contra algún servidor público por irregularidades: como el cobro por realizar algún trámite gratuito o por maltrato al ciudadano cuando acude a realizar algún trámite.

“Denuncias no tenemos en ese sentido, espero a que si siga y que la gente se dedique para lo que fue contratada, a dar un buen servicio rápido y expedito, no tenemos por qué permitir que se hagan filas y atender a la gente de manera desordenada no es posible, dale tramite a todos y trátalo bien”, concluyó.