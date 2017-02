Edil de San Fernando asegura no estar en condiciones de poder absorber gastos de Fuerza Tamaulipas

El alcalde de San Fernando, José Ríos Silva, aseguro que su municipio aun no está colaborando con el 50% de los gastos de operación de la corporación Fuerza Tamaulipas

El alcalde de San Fernando, José Ríos Silva, aseguro que su municipio aun no está colaborando con el 50% de los gastos de operación de la corporación Fuerza Tamaulipas, medida que fue establecida a través de la firma del convenio de seguridad con el gobierno de Tamaulipas.

Preciso que San Fernando no está en condiciones de apoyar a dicho rubro ya que incluso se dispone de un presupuesto austero.

“De hecho el presupuesto es bajo y Pemex no no está apoyando con nada” dijo tras Añadir que anteriormente el municipio recibió una partida del 2% por las obras que realizaba la paraestatal, sin embargo reitero que actualmente dicho ingreso ya no existe “no lo quito hacienda”.

Señaló que incluso está buscando entablar un diálogo con los representantes de la empresa IHSA y la cual a pesar de seguir realizando perforaciones en la zona, aseguro que no ha realizado ningún tipo de contribución para el municipio.

“ Siguen trabajando pero al menos en mi administración no han aportado nada. Es más hemos estado agendando y agendando reuniones con los dirigentes de la empresa para que nos apoyen de perdido en escuelas con pintura, en calles, anteriormente estuvieron apoyando con algunas obras que están inconclusas”.

Bajo este contexto el edil indicó que el tema económico es complicado “ prácticamente no nos está quedando ni para las cocas”, por lo que en caso de tener que absorber parte del gasto de las fuerzas de seguridad, añadio que ello implicaría sacrificar la obra pública.