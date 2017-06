Disputa gremial hace peligrar 6 mil empleos en maquiladoras

Cerca de 6 mil empleos en el sector maquilador de Victoria podrían perderse a consecuencia de los efectos de los “paros locos” y otras acciones que se han suscitado a consecuencia de la disputa por la titularidad del contrato colectivo de trabajo en la planta Delphi II.

“Si bien es cierto que ambos sindicatos buscan la mejoría de las condiciones de trabajo, no hay que perder de vista que se trata de un negocio y cuando empieza a dejar de ser negocio derivado de las pugnas sindicales de los paros locos que no tienen fundamento en la ley porque no hay ninguna demanda de huelga, eso generaría daños importantes a la empresa y al ver que no hay un ambiente de estabilidad laboral pueden llegar a tomar la determinación de irse del estado, lo cual sería catastrófico”, expresó Mario Alberto Gómez Gómez.

Respecto al estatus del caso, el representante legal del sindicato de maquiladoras de Delphi 2, preciso que a9ún está pendiente la resolución por parte de un juez de distrito, sin embargo advirtió que dependiendo del resultado que se dictamine, el proceso podría alargarse hasta un año.

“Falta mucho tiempo para que esto se resuelva en definitiva jurídicamente hablando. Podría demorarse de 6 a 8 meses o incluso más de un año”, mientras tanto añadió que es Mercedes López Lozano quién sigue ostentando la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

“La titularidad la sigue teniendo mi representada, la señora Mercedes”, lo que le da plena facultad para negociar el contrato colectivo de trabajo en Delphi II, si el conflicto no se resuelve antes de fin de año.

Aunque recientemente en Delphi II fueron despedidos 100 trabajadores, a nivel local la empresa da trabajo a un promedio de 6 mil trabajadores en sus dos plantas.