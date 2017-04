Descartan paros del servicio de transporte público en Victoria

La suspensión del servicio de transporte público en la zona sur del Estado no es más que un acto de protesta ante la falta de respuesta por parte del gobierno del Estado para dar una solución a la demanda del aumento a las tarifas, expresó el dirigente de la Unión de Micros y Taxis Verdes, Ramón Hernández Manríquez.

“La petición que ellos traen es la misma de nosotros y la cual ya tuvimos la oportunidad de tratar con el secretario general de gobierno, es el incremento a las tarifas”, expresó.

En el caso particular de Ciudad Victoria descartó que se esten orquestando nuevos actos de protesta, pues añadió que existe la confianza de que en cuestión de días el gobierno del Estado emitirá alguna propuesta concreta para hacerle frente al tema.

“Descartó esa posibilidad porque con los elementos que le hemos presentado al gobierno del estado, me queda claro que algo tiene que hacer al respecto”, y bajo este contexto recordo que existe el compromiso por parte del estado para tomar medidas, adelantando que el apoyo podría consistir en algún tipo de subsidio.

Señaló que es precisamente la falta de rentabilidad lo que provocó que los concesionarios de Mante aumentaran por su cuenta las tarifacc acción con la cual dijo no estar de acuerdo, sin embargo justifico argumentando que entre los aumentos al combustible y las repercusiones que éste ha tenido sobre las refacciones y las llantas, ya no es factible seguir trabajando con los costos vigentes.