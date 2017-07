Descarta Subsecretario de Educación rumores de su salida

El subsecretario de Educación básica Julio Pimienta desmintió haber renunciado a su responsabilidad en la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Y es que en redes sociales este fin de semana se desató una serie de rumores provenientes de fuentes carentes de veracidad.

El funcionario estatal dijo este lunes previo al inicio de la ceremonia de honores no estar enterado de su supuesta renuncia.

“No tengo la menor idea, realmente me entero al llegar en la mañana, pues me dicen oiga otra vez, pero no tengo la menor idea”, expresó.

Pimienta Prieto atribuyó estos rumores de su presunta renuncia a que trabaja mucho, ” hacemos lo que nos toca, el Secretario nos ha indicado que hagamos lo que nos toca .

Y eso puede estar relacionado con la cantidad de veces”, (que se ha rumorado su renuncia).

Y es que desde que asumió su responsabilidad al frente de la subsecretaría de educación básica es la cuarta ocasión que se rumora su presunta dimisión al cargo.