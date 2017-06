Denunciará DIF Victoria a dos mujeres por explotación infantil

Luego de que el pasado fin de semana victorenses evidenciaran la presencia de aproximadamente 10 menores de edad pidiendo limosna y limpiando vidrios en el crucero de la Avenida Tamaulipas y bulevar Adolfo López Mateos, autoridades dieron a conocer interpondrán denuncias por explotación infantil hacia las mujeres que les acompañan.

La titular de la Procuraduría de atención a Niños, Niñas y Adolescentes, Dulce María Macías Palominos, informo que la medida se implementará luego de que en diversas ocasiones se ha intentado dialogar con ambas mujeres y las cuáles hasta ahora se han rehusado.

“Nosotros no podemos llegar y quitar los niños pero sí podemos denunciar y es lo que se está haciendo, denunciando por explotación laboral a estos menores porque no puede ser posible que sea la propia familia quien los lleve a ese punto a trabajar”, dijo tras precisar que algunos de estos infantes se hacen acompañar por la abuela, mientras que en el otro caso, es la madre quién los lleva bajo el argumento de no tener empleo.

La edad promedio de estos aproximadamente 10 menores, oscila entre los 5 y los 14 años y en ambos casos se les puede ver con frecuencia limpiando vidrios, haciendo malabares, vestidos de payasitos, o bien simplemente pidiendo alguna moneda a los automovilistas.

Finalmente Macías Palominos agregó que en lo que va del año se han recibido 52 reportes por la presencia de niños trabajando en las calles, pero aseguro que se trata de los mismos menores sólo que en diferentes cruceros, situación que ha obligado a las autoridades a monitorear de manera permanente los cruceros.