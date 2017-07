Denuncia Coepris ante PGJ a médicos charlatanes

Por fraude y usurpación de funciones, la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris) ha denunciado de octubre del 2016 a la fecha a más de cinco personas que se ostentaban como médicos sin contar con una cédula o título profesional.

Lo anterior fue dado a conocer por el comisionado Óscar Villa Garza, tras precisar que algunas de estas personas ofrecían sus servicios en las áreas de odontología y nutrición, principalmente.

“En esta administración nos hemos abocado mucho a eso, de hecho hemos detectado médicos que no son, dentistas que no son, nutriólogos que no son y obviamente esas licencias que curiosamente se les había dado y que acudieron a renovar pues ya no se les dio”, y añadió que uno de los casos que más llamó la atención fue el de una persona que se hacía pasar como médico especialista en cirugía plástica.

“Ahí sí fuimos rígidos, se cerró el lugar”, describió. El mayor número de estos casos, dijo, ha sido detectado en municipios de Nuevo Laredo, Tampico y Reynosa. Respecto a las sanciones impuestas, Villa Garza añadió que además de que estas personas están imposibilitadas para seguir ejerciendo la práctica de la medicina, también afrontan una denuncia formal por fraude y usurpación de funciones.

Ante la duda de que en Tamaulipas pudiese haber más seudo médicos, añadió que la mejor manera de salir de dudas es ingresando a la página de la Secretaría de Educación