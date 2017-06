Delegado de la SEDATU rechaza estar utilizando recursos públicos para promocionarse

El delegado de la Sedatu en Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado rechazó estar utilizando recursos públicos para promocionarse y obtener el voto de los consejos para llegar a la dirigencia estatal del PRI.

Asimismo negó ser el candidato del ex gobernador Egidio Torre Cantú como lo denunciara la mañana de este miércoles el también aspirante a la dirigencia del tricolor Luis Enrique Arreola Vidal.

“Eso no es cierto, soy aspirante, me he reunido y he platicado con compañeros de diversos periodos en este ejercicio público desde el movimiento nacional de la juventud revolucionaria cuando nuestro amigo Ramón Durón fue dirigente nos ha tocado participar en la vida pública del estado”.

Recordó que le toco colaborar en la administración de los ex gobernadores Tomás Yartrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández, mientras que en el sexenio anterior, inicio como diputado local para posteriormente ocupar la delegación federal de la Sedatu, “que fue una decisión del ejecutivo federal”.

“Cada quien está en su derecho de presentar sus denuncias o lo que crean que puede afectar los intereses de terceros y así como el cualquiera puede proceder en esa condiciones”, respondió a la amenaza de Arreola Vidal.