Comerciantes reubicados advirtieron que regresaran al Estadio

Comerciantes reubicados del estadio Marte R. Gómez, advirtieron que regresarían a invadir las instalaciones del estadio, si no se les cumple con lo prometido cuando fueron instalados en la plaza Morelos ubicada en el 9 y 10 Allende.

El representante de los 42 comerciantes Orlando Pérez Obregón, dijo que desde hace un mes que fueron reubicados, no se les ha cumplido con lo prometido; cajones de estacionamiento, baños públicos, y lo más importante el alumbrado público, pero además desde hace cuatro días no hay energía eléctrica en toda la plaza.

“Nos decidimos venir de nuevo al Gobierno del Estado por lo mismo de que el compromiso que hubo Gobierno del Estado, con nuestros puestos de comercio fue para alumbrado, estacionamiento, baños, y por lo pronto no se ha hecho nada de eso, de hecho tenemos de sábado para acá tenemos cuatro días sin luz y así no podemos trabajar en la plaza del 9 allende y Abasolo”, señaló.

“El inconveniente es como no hemos tenido el apoyo que prometió el Gobernador del Estado hacia nosotros venimos a decirles que si nos van a seguir apoyando o no con respecto a lo que prometieron ellos. Nosotros decidimos reubicarnos y nada más nos reubicamos y ya no hubo apoyo”, agregó.

Dijo que esperaran la respuesta del Secretario General de Gobierno Cesar Verástegui Ostos, para decidir tomar otras medidas en forma de protesta al hecho de que no se haya cumplido con lo acordado cuando aceptaron dejar el estadio Marte R. Gomez.

“La orden de desalojo fue por parte de Gobierno del Estado y Gobierno del Estado se iba a apoyar con el municipio entonces la ultima reunión que tuvimos que fue hace un mes precismente Gobierno del Estado le dio la orden al municipio que nos apoyarán, ell acuerdo entre ellos fue de que nos iban a facilitar las cosas”, reitero.

“Si no tenemos respuesta por parte del Gobierno del Estado, nos vamos a reubicar de nuevo en nuestra explanada del Marte R Gómez”, agregó Orlando Pérez Obregón.