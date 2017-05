Colectivos Tamaulipecos exigen que se investigue a funcionarios estatales

Funcionarios estatales le niegan seguridad a la activista quien fue asesinada anoche en su domicilio particular en San Fernando

Cd. Victoria, Tamps., a 11 de Mayo de 2017.- Colectivos de otras ciudades tamaulipecas exigen se investigue a funcionarios estatales por omisión al negarle seguridad a la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, quien fue asesinada anoche en su domicilio particular en San Fernando, Tamaulipas.

Lo anterior, luego de que el pasado mes de marzo entre los 29 reos evadidos del Centro de Ejecuciones de Sanciones de esta capital, estuvieran los secuestradores y asesinos de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, informó Guillermo Gutiérrez Riestra en entrevista esta mañana.

“A partir de esa fecha había solicitado al procurador del estado, al director de seguridad pública, a la propia secretaria general de gobierno la protección a que tenía derecho según la ley de victimas de garantizarle la seguridad ya que ella misma denunció que el hecho de haberse escapado los delincuentes de la cárcel ella corría peligro incluso había cerrado su negocio en San Fernando para no estar localizable y ser asesinada”, apuntó.

Estableció que no es la primera víctima de la delincuencia que solicita la protección de las autoridades y se le ha negado ya que existen otros activistas que están en la misma situación y tampoco cuenta con protección porque las autoridades han hecho caso omiso de las mismas.

Guillermo Gutiérrez Riestra, celebró que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca esté condenando el asesinato de la activista, pero consideró que es insuficiente “creemos que tiene que hacer una revisión de sus funcionarios, principalmente de los que recibieron la denuncia de la compañera, es decir el procurador del estado, propio secretario de seguridad pública y el propio secretario general de gobierno que estaban enterados de que podría ser asesinada”.

Admitió que hay temor entre los miembros de los colectivos por estos hechos por lo que exigen den con los responsables e insistió en que debe revisar a los funcionarios por haberle negado la seguridad y ponerla en riesgo.

¿QUIEN ERA MIRIAM?

Mirian Elizabeth Rodríguez Martínez, dirigente del colectivo de desaparecidos, en el Municipio de San Fernando Tamaulipas fue cobardemente asesinada por un grupo de la delincuencia, que llegó la noche del 10 de Mayo a su casa y la ultimó.

Tras el secuestro de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, sin apoyo alguno de las autoridades, logró detener a los secuestradores de su hija y ella misma los entregó a las autoridades, se la pasaba a diario en los juzgados para impedir que salieran de la cárcel.

También con sus propias investigaciones logró encontrar los restos de su hija, todo lo logrado se vino abajo, los secuestradores y asesinos de su hija, se fugaron del penal de Ciudad Victoria Tamaulipas, en la ya muy conocida de 29 fugados, inmediatamente solicito protección a las autoridades porque peligraba su vida, la cual le fue negada.