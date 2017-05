CODETH acepta solicitud para reforzar seguridad a deudos de Miriam

El protocolo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos no establece medidas precisas, sino que deben ser tomadas de común acuerdo entre la víctima y la autoridad.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODETH) aceptó la tarde del jueves una nueva solicitud para reforzar la seguridad a los familiares de la activista asesinada Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, los integrantes de su colectivo y al resto de los dirigentes de colectivos de desaparecidos en la entidad, misma que remitió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría de Justicia Local.

El presidente de la CODETH, José Martin García Martínez, dijo entrevistado en Palacio de Gobierno, que la solicitud que en vida hizo la activista, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que se le brindara protección, se canalizó al organismo estatal y éste la remitió a la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría, ambas dependencias aceptaron la solicitud.

“La Comisión Nacional por no tener competencia originaria sobre servidores públicos de Tamaulipas lo que hace es remitirla a la estatal, lo que hacemos es radicarla, solicitamos informes a la Secretaría de Seguridad Pública sobre esa fuga, pero además a la Procuraduría y se les solicita a ambas, dictar las medidas conducentes para preservar la integridad y salud de la activista, las medidas en su oportunidad fueron aceptadas”, explicó.

Explicó que el protocolo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos no establece medidas precisas, sino que deben ser tomadas de común acuerdo entre la víctima y la autoridad.

“En este tipo de medidas que se dan para Defensores de Derechos Humanos y periodistas deben ser de común acuerdo, porque yo no te puedo decir te voy a mandar esto o te voy a implementar esta medida, si a lo mejor esa medida te va a parecer conveniente que te ponga un guardaespaldas, que te ponga un vehículo blindado y me vas a decir que eso no es conveniente que esté una patrulla afuera de tu casa, entonces eso es muy importante en la toma de medidas de esta naturaleza de existir el acuerdo”, precisó.

Insistió en que “se aceptaron las medidas, por las dos dependencias a las que se enviaron” y que ayer mismo tuvieron la presencia de una persona que “solicitó que ante esta situación, solicitaramos reforzar las medidas que en su caso se hayan establecido”.