Cesan a dos funcionarios por irregularidades

Hasta el momento el gobierno del Estado ha cesado a dos funcionarios públicos por cometer algún tipo de irregularidad, informó el Contralor del Estado Mario Soria Landero.

Y es que en los primeros seis meses de la administración estatal, se han hecho públicos 5 casos de servidores públicos que han protagonizado algún tipo de escándalo, al cometer alguna irregularidad o bien al ser señalados públicamente, y ante la autoridad correspondiente.

Soria Landero dijo que la primer destitución fue para el ex Subsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Roberto Salinas Salinas quien provocó un accidente automovilístico al conducir un vehículo oficial en estado de ebriedad. La segunda destitución fue para Norberto Jesús Gutiérrez Núñez al ser responsable de una unidad que fue captada mientras se cometía el robo de un contenedor de basura.

En el caso del vehículo oficial fotografiado mientras cruzaba por un puente internacional de Nuevo Laredo hacia Estados Unidos, fotografía que circuló en las redes sociales, Mario Soria Landero explicó que se trataba de la Ex Secretaría de Salud Lydia Madero, quien tenía Comisión de trabajo con las autoridades de Salud del Estado de Texas.

“Tenía Comisión, fue la Secretaria de Salud en aquel tiempo la señora Lydia Madero, sostuvo una Reunión en Edimburgo con la Universidad de Texas con autoridades de Salud del Gobierno de Texas, cruzó por Laredo, el que robo el bote de basura fue destituido”, precisó.

Aún más sonado fue el escándalo protagonizado por la Directora de Comercialización de la Secretaría de Desarrollo Rural, María del Carmen Pérez Rosas y el cantante local Rodrigo Nájera, caso que llegó hasta la Procuraduría General de Justicia, ya que el artistas hizo la denuncia correspondiente contra la servidora pública por agresión física, sin embargo se le dio carpetazo al asunto, de acuerdo al Contralor el evento se dio fuera del horario y sede de trabajo, pero ademas la denuncia no fue ratificada ante la autoridad.

“Ya no le dieron trámite, en la Procuraduría ya no se ratificó y con nosotros quedó como un asunto entre particulares y ya no podemos hacer más”, precisó.

El más reciente y no menos importante, es el del Director de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo, Arturo Sarralangue Martínez, acusado de acoso sexual en contra de un grupo de trabajadoras, en este caso tampoco se ha hecho nada, incluso el funcionario continúa laborando sin problemas, asiste a diario a su oficina pese a la investigación de la que es sujeto, y a la inconformidad de los empleados de la dirección que lleva, quienes han colocado una manta en su contra.

En este caso el Contralor del Estado manifestó que el servidor público está en su derecho de defenderse y mientras no se le compruebe de lo que se le acusa, el Estado no puede separarlo de su cargo, hasta que existan pruebas contundentes, aún cuando en días antetiores Soria Landero había dicho que lo ideal era que Arturo Sarralangue Martínez, se abstuviera de acudir a su centro de trabajo.

“No se le ha separado de su cargo hasta que no avancemos y sepamos que en realidad existe un delito por parte de él, no quiere decir que se le está excusando, simplemente se está llevando el proceso. El (Arturo Sarralangue) debe tener un derecho de audiencia: que venga, que declare, que haga lo pertinente, y que se presente”, puntualizó.