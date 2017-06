Censa Sebien a “los ricos”

Expediente Social Único no va focalizado a la pobreza

El Subsecretario de Promoción y Participación Social, Enrique Salinas Garza, explicó que el Expediente Social Único no es una herramienta focalizada hacia las personal que sufren algún tipo de pobreza, sino que incluye a personal de nivel económico alto.

“Esto no va focalizado, sino que vamos a censar a más de 900 mil viviendas precisamente para conocer de todos los estratos, de todas las familias, conocer las necesidades, no quiere decir que aunque la familia tenga un buen nivel económico que no tenga algún problema como las violencias que podemos de alguna forma prevenirlas”, dijo en entrevista.

Aseguró que la aplicación de encuestas con 58 reactivos, va a permitir a la Secretaría de Bienestar Social (Sebien) conocer qué tipo de apoyo recibirán las familias y delineó en este punto la diferenciación que harán ente una y otra familia.

“Si son familias que no necesitan la ayuda económica del gobierno, aquellos que están por abajito de la línea de bienestar y aquellos que están en pobreza extrema, lógicamente la prioridad son los que están en pobreza extrema y son los que más van a tener ayuda”.