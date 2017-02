Campesinos no tienen autodefensas :Gonzalo Alemán M.

Los campesinos no se han armado como medida de autodefensa para defenderse del abigeato, aseguró el Secretario de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Miglolio.

Dijo que si bien, el robo de ganado es una problemática que continua padeciendo el sector ganadaero, los productores no se han agrupado y armado para defender su ganado y evitar que se los roben, en regiones como Madero, Tampico y Altamira.

“No que yo sepa no, hasta ahorita no, si te refieras a alguna figura de autodefensa no, quien no tiene (un arma) en su racho, en su casa como medida de poder resguardar a su familia”, señaló.

Pidió a los productores victimas del robo de ganado, a que denuncien ante la Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas (PGJ), incluso recordó que dentro de las acciones en materia de seguridad, el gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca proporciono públicamente su número telefónico para generar mayor confianza entre los tamaulipecos y que realicen las denuncias correspondientes, mismas que se canalizarían ante la autoridad competente.

“Ha habido denuncias de abigeato que se han mantenido y se han canalizado en el tema del campo, están en manos de la procuraduría, si yo las recibo, las canalizo al área competente.Como el gobernador les dijo, se están construyendo las cosas esto no puede ser de la noche a l mañana yo creo que los productores tienen esperanza y la confianza en la propuesta del gobernador de Tamaulipas, las cosas están avanzando pese a muchas circunstancias”, señaló.

Comentó que el trabajo de la Secretaria de Desarrollo Rural es hacer es propuestas, medir lo que se pueda alcanzar, para de esa manera acercar a los productores tamaulipecos proyectos y programas que beneficien al campo.

Para concluir Gonzalo Alemán Miglolio, comentó que en este momento la creación de la Policía Rural no es un tema en la mesa, “es algo que todavía no está definido, es algo que estamos esperando que se vaya a dar a conocer”.