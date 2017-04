Baja venta de vehículos de agencia

El Director de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, declaró que la situación de demanda de vehículos nuevos en Tamaulipas es mediocre y negativa, se debe a la importación de vehículos usados, la desinversión vinculada a la industria petrolera, el desorden en las finanzas públicas gubernamentales y el tema de inseguridad.

En rueda de prensa en ciudad Victoria, explicó que en el 2017 hubo un repunte en las ventas de vehículos a nivel nacional de 8.9 por ciento en comparación con el primer trimestre del año pasado, esto nos lleva a tener una venta de 378 mil 248 unidades que contrastan con las 347 mil 326 del primer trimestre del 2016, esto representa un nuevo record para un primer trimestre.

Mientras que en Tamaulipas al primer trimestre de este año comparado contra enero marzo del 2016 tan solo el 2.4 por ciento, el promedio nacional es del 8.9 por ciento y el Estado se encuentra muy lejos del crecimiento del país y muy lejos del 41 por ciento que está creciendo baja california, Nuevo León con 10.6 por ciento, San Luis potosí 10.1 por ciento, 14.7 por ciento Chihuahua y 14.5 Sonora.

Y es que de acuerdo con lo que está ocurriendo en el ámbito económico y político, es previsible que enfrentemos en los próximos meses una desaceleración, es decir, un crecimiento menor, entendible de la base de comparación, señaló.

Expresó que Tamaulipas es uno de los Estados más afectado en la demanda de vehículos por diferentes factores como menos inversión, menos empleo, menos demanda, lo que lo pone en una situación mediocre y negativa. Otro factor, es el control con la importación de vehículos usados, lo que está ocurriendo en Tamaulipas es que tenemos un impacto fuerte en la económica local de la desinversión vinculada a la industria petrolera y no ha habido la posibilidad de sustituir la inversiones que teníamos vinculadas a la industria petrolera.

“Por otro lado comento que el estado tiene un factor negativo adicional y que ha sido el desorden y la mala administración, el mal gobierno local que ha llevado a altos endeudamientos frena a la económica local (el desorden en las finanzas públicas gubernamentales). Y otro factor que nos impacta de manera significativa para no ser un polo de atracción a inversiones industriales que sustituyan la dependencia del petróleo es el tema de inseguridad, que no se puede ocultar como un factor que desalienta la inversión he inhibe la generación de empleo”.

Indicó que todo esto a ha sido en 10 años, del 2006 a la fecha y que denominó como una “década perdida” para el sector automotor, que afecta el desempeño de las empresas distribuidoras.

En cuanto a la participación de la UCD y de la ONAPAFA quienes prometen un regularización de los vehículos chuecos, dejo en claro que no hay ni en cámara de diputados, ni en la secretaria de Hacienda y Crédito Publico, ningún proceso de regularización.

Dijo que la importación de vehículos usados no está prohibida, sin embargo denuncio que los diputados de la frontera incurren al marco de la ilegalidad cuando anuncian de manera constante que están promoviendo la regularización y lo que están presentando son puntos de acuerdo que son con como las “llamadas a misa”, sin embargo lo que nunca vuelven a anunciar es que se rechazan esos puntos de acuerdo.

Finalmente expresó que la responsabilidad de impedir el tránsito de esto vehículos es del gobierno municipal, del gobierno estatal y del gobierno federal este último en las carreteras federales. Por tal motivo hizo un llamado para el cumplimiento de la obligación al gobierno del Estado y los alcaldes a que asuman sus compromisos, su responsabilidad y no evadan lavándose las manos “no puedo hacer nada”, porque si lo pueden hacer y es su obligación y actuar en contra de los puntos de venta de los vehículos ilegales.